Konya’da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

Kaza, İlçe merkezine bağlı 7 km uzaklıktaki Değirmenözü Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Canımana Mahallesinden ilçe merkezine seyir halinde olan Ramazan K. (41) idaresindeki 42 BTG 17 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe Ö.(82) , Şerife Ş.(57) ve Sevda B. (36) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Selman Kaya)