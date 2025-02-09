Konya’da otomobil bariyere çarptı: Baba ve oğlu yaralandı!

Konya’nın Kulu ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı.
Kaza, Konya-Ankara yolu, Ömeranlı Mahallesi girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Konya istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Engin Bil (86) idaresindeki 06 BV 2209 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Meydana gelen kazada sürücü Bil ile yanında yolcu olarak bulunan oğlu 39 yaşındaki Mehmet Barış Bil yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık, Jandarma ve Polis ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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