Konya’da özel öğrenciler için yapılan atölyenin açılışı yapıldı

Eğitimle alakalı birçok yatırıma imza atan Selçuklu Belediyesi bu çerçevede önemli bir iş birliği daha gerçekleştirdi.

"İşitme Engelliler İş Gücüne Kazandırılıyor” Projesi kapsamında Mevlana Kalkınma Ajansı ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile kolları sıvayan Selçuklu Belediyesi, Adnan Akgül Özel Eğitim Meslek Lisesi PVC Atölyesi'nin yapımını gerçekleştirerek öğrencilerin kullanımına açtı. Buradaki atölyede eğitim alan özel öğrenciler okul bitiminde meslek sahibi olarak hem kendilerine geliştirecek hem de toplumda iş gücüne destek sağlayacak.

Açılış programına Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

" Bu atölye hem eğitime hem de iş gücüne katkı sağlayacak”

Özel bireylerin hayatın her alanında etkin bir şekilde söz sahibi olabilmelerinin onlara sunulacak fırsatlar ve oluşturulacak yeni alanlarla mümkün olduğunu ifade eden Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit," Nitekim özel bireylerimizin kendilerine gerekli imkanlar tanındığında nice başarının altına imza attıklarına ve pek çok konuda engel tanımadıklarına büyük bir gururla şahitlik etmekteyiz.

Selçuklu Adnan Akgül Özel Eğitim Meslek Lisemizin Mevlana Kalkınma Ajansı ve Selçuklu Belediyesi'nin destekleriyle yürütmekte olduğu ''İşitme Engelliler İş Gücüne Kazandırılıyor'' projesi de bu noktada atılan çok değerli bir adım olmuştur. Günümüz sanayi sektöründe çok önemli bir yeri olan PVC alanına özel eğitim lisemizdeki öğrencilerin nitelikli iş gücü olarak yönlendirilmeleri, sektör için büyük bir kazanç olduğu kadar öğrencilerimizin iş hayatına atılmaları açısından da son derece önemlidir. Bu duygu ve düşünceler içerisinde Selçuklu Belediyesi ve Mevlana Kalkınma Ajansı'nın destekleri ile okulumuz bünyesinde oluşturulan proje ve metal teknolojileri alanı PVC atölyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim öğretim faaliyetlerine her daim destek olan Selçuklu Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Pekyatırmacı'ya ve MEVKA Genel Sekreteri Sayın İhsan Bostancı'ya özellikle teşekkür ediyor, bu atölyede mesleki eğitim sürecine katkı sunacak olan gençlerimize yol açıklığı diliyorum. " şeklinde konuştu.

" İşitme engelli öğrencilerin PVC kapı pencere üretim alanında iş hayatına hazırlanması amacıyla bir meslek atölyesi kurulmuş durumda”

Mevlana Kalkınma Ajansı olarak Kalkınma Ajansları tarafından uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında bu projeyi gerçekleştirdiklerini ifade eden MEVKA Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, "SOGEP programımız değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık verilmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif olarak katılımlarının sağlanması ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırılması amacıyla tüm illerimizde yürütülen bir program. Bugüne kadar sorumluluk sahamızda bulunan Konya'da 9, Karaman'da ise 6 proje olmak üzere farklı konularda toplam 15 projeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından finanse ettik bu program kapsamında. Toplamda 50 milyon liraya yakın bir kaynağı bölgemize bu sayede çekmiş olduk. Bugün bizleri bir araya getiren ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Selçuklu Belediyemizin iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında da içinde bulunduğumuz Adnan Akgül Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde işitme engelli öğrencilerin PVC kapı pencere üretim alanında iş hayatına hazırlanması amacıyla bir meslek atölyesi kurulmuş durumda. Atölyenin kurulumun ardından inşallah projemiz devam ediyor. Proje kapsamında eğitim almakta olan 27 gencimizin eğitim süreçleri tamamlanacak ve bu mesleki eğitimleri alıp başarılı olan en az 10 öğrencimizin de PVC kapı pencere üretimi yapan firmalarda istihdam edilmesini öngörmekteyiz. İşitme engelli gençlerimizin istihdam alanında dezavantajlarını en aza indirecek eğitim imkanlarına sahip olmaları adına son derece önemli gördüğümüz bu projeyi desteklemekten biz büyük bir mutluluk duyduk. Bu proje ajansımız tarafından yaklaşık 2 milyon lira yakın bir destek sağlandı. Sağ olsunlar binamızı Selçuklu Belediye'miz inşa etti. İlçe milli eğitimimiz, okul müdürlüğümüz ve İl milli eğitim müdürlüğümüz tarafından süreçler takip edildi. Bu ekipmanlar, satın alma süreçleri, kurulum ve proje uygulama süreçleri hayata geçirildi. Ben bu projenin hayata geçirmesine büyük emek harcayan bu vesileyle Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, okul müdürlüğümüze, il müdürlüğümüze ve Selçuklu Belediyemize çok teşekkürler ediyor. Projenin şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.” İfadelerini kullandı.

Başkan Pekyatırmacı: "Eğitime olan önceliğimizi sürdüreceğiz”

Eğitim alanında pek çok işe imza attıklarını ancak özel öğrenciler için yapılan yatırımların ayrı bir öneminin olduğuna dikkati çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: "Tabii eğitim alanında hepimizin üzerine görevler düşüyor. İl, ilçe, milli eğitim müdürlüklerimiz zaten bu konuda gereken bütün çalışmaları yerine getiriyorlar ama belediyelerin de, kalkınma ajanslarının da, diğer kurumların da mutlaka eğitim alanında üzerlerine bir görev, bir sorumluluk alması ve bu konularda bir çalışma yapması gerekiyor. Biz de Konyamızda çok şükür bütün kurumlarımızla birlikte belediyelerimizle birlikte eğitim alanında il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimizle de işbirliği halinde çok güzel işlere imza atıyoruz. Bugün de işte bunun örneklerinden bir tanesini hep birlikte görüyoruz, Ben belediyecilik hizmetlerini sadece temel belediyecilik hizmetlerinden ibaret görmüyorum. Temel belediyecilik hizmetlerini yapmak zaten bizim asli görevimiz olmazsa olmaz. Onunla ilgili en ufak bir eksikliğe, aksaklığa hiçbir zaman tahammülümüz yok. Ama bunun yanında en önemli yapmamız gereken işlerden birinin de eğitim alanında hem fiziki şartların iyileştirilmesi hem de donanım yönünden imkanların geliştirilmesi ve çocuklarımıza, gençlerimize daha nitelikli, daha kaliteli, daha yüksek standartta eğitimlerin verilebilmesi için mekanların oluşturulması, imkanların oluşturulması bizim asli görevimiz diye düşünüyorum. Gençlerimiz, geleceğimiz çocuklarımız, her zaman üzerine titrediğimiz bizim en değerli varlıklarımız tabii özel gençlerimiz olduğu zaman iş daha da farklılaşıyor.

O yüzden bu zamana kadar anaokulları, ilkokullar, liseler farklı binalar yaptık, farklı açılışlar yaptık, atölyeler yaptık ama buradaki yaptığımız iş görüyorum ki şimdiden meyvelerini vermeye başlamış. Ben İl Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, Mevlana, Kalkınma Ajansımıza, Genel Sekreterimize, bütün emeği geçenlere bu proje için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Okul müdürümüz, yöneticilerimiz burada çok büyük emekleri var, gayretleri var. Biz okulu ziyarete geldiğimiz zaman bize heyecanla burada yapmak istedikleri projeyi ifade ettiler. Bununla ilgili çabaları, gayretleri bizi de heyecanlandırdı ve çok şükür bugün bu güzel neticenin hep birlikte artık açılışını gerçekleştiriyoruz. Ben emeğe geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada inşallah gençlerimiz, özel gençlerimiz, öğrencilerimiz meslek sahibi olacaklar ve buradaki programlar bittikten sonra da hem sosyal yaşantılarında hem aile yaşantılarında hem de bireysel yaşantılarında artık statüleri değişmiş olacak. O yüzden onlar için güzel yeni bir başlangıç burada oluşuyor. Hepsine başarılar diliyorum. İnşallah hayırlı vazifeler, hayırlı görevler alırlar ve kendileri için de aileler için de güzel neticelere vesile olur diyorum. Atölyemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından okula kazandırılan PVC atölyesinin açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Daha sonra özel öğrenciler protokol eşliğinde atölyedeki cihazları kullandı.

(Selman Kaya)