Konya’da polise bıçaklı saldırı! Hastaneden haber geldi

"Sinir krizi geçiren şahıs” ihbarı üzerine Konya'nın Selçuklu ilçesindeki adrese giden polis ekibi bıçaklı saldırıya uğramıştı.
Şüpheli suç makinesi!
Hırsızlık, gasp, yaralama gibi suçlardan poliste 33 kaydı olduğu ortaya çıkan Emre K. tarafından 7 kez bıçaklanan Selçuklu Devriye Ekipler Büro Amirliğinde görevli polis memuru Mustafa Topuz ağır yaralanmıştı. Şüpheli de yaralı polisin ekip arkadaşı tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.
Hastaneden güzel haber geldi!
Pazar sabahı yaşanan saldırının ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan polis memuru Mustafa Topuz acil olarak ameliyata alındı. Çok kan kaybeden Topuz saatlerce ameliyathanede kaldı.
Operasyonun ardından yoğun bakıma alınan polis memurunun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Vücudunda 7 bıçak yarası tespit edilen Topuz'un tedavisi devam ediyor.
Saldırgan da tedavi altında!
Polis tarafından vurularak yaralanan şüpheli Emre K. de Konya Şehir Hastanesinde tedavi görüyor.
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