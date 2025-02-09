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Konya’da sabah saatlerinde kar sürprizi! Sibirya soğukları kapıda!

Selman Kaya
Muhabir
Konya’da sabah saatlerinde kar sürprizi! Sibirya soğukları kapıda!

Soğuk ve yağışlı hava dalgası tüm yurtta etkisini sürdürürken, Konya'da da günün ilk ışıklarıyla birlikte kar yağışı başladı. Yaklaşık bir haftadır devam eden soğuk hava, gece saatlerinde eksi derecelere kadar düşerken, gündüzleri ise sıfırın biraz üzerine çıkıyor. Ancak önümüzdeki günlerde Sibirya soğuklarının Konya'yı etkisi altına alması bekleniyor. Peki, bu soğuk hava kaç gün sürecek? İşte detaylar...

Konyalılar kar yağışıyla güne başladı

Sabah saatlerinde şehir merkezinin bazı noktalarında başlayan kar yağışı, Konyalıları hem şaşırttı hem sevindirdi. Uzun süredir yeterli yağış alamayan kentte, kar yağışı bereket olarak görülürken, birçok vatandaş hava durumu uygulamalarındaki tahminlerin güncel hava koşullarıyla örtüşmediğini fark etti.

Sibirya soğukları 10 gün sürecek!

Meteoroloji verilerine göre, Konya'nın merkez ilçeleri Selçuklu, Meram ve Karatay'da ilerleyen saatlerde kar yağışı beklenmiyor. Ancak soğuk hava dalgasının etkisini 10 gün boyunca sürdüreceği tahmin ediliyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise sert rüzgarlarla birlikte kar yağışı devam edecek.

Konya'nın 8 ilçesi karla buluşacak

Bugün (9 Şubat Pazar) Akşehir, Çeltik, Derbent, Doğanhisar, Ilgın, Kulu, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde kar yağışı bekleniyor.

En soğuk ilçeler belli oldu

Bugün için en düşük sıcaklık -8 dereceyle Taşkent ilçesinde ölçülecek. Yeni haftada ise en soğuk günün 12 Şubat Çarşamba olması ve Derebucak ilçesinde sıcaklığın -10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Soğuk havalara karşı dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması tavsiye ediliyor.

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