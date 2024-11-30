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Konya’da sahte alkol operasyonu!

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Konya’da sahte alkol operasyonu!
Konya’nın Akşehir ilçesinde polis tarafından bir eve yapılan baskında sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince el yapımı/sahte içki ve yasa dışı alkollü içki imalatında kullanılan başta etil alkol olmak üzere bu tür ürünlerin ticaretinin engellenmesine ve devletin vergi kaybını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede N.D.'ye ait eve baskın yapan polis ekiplerince, şahsın evinde ve aracında yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 22 adet 0,5 litrelik pet şişe, 1 adet 5 litrelik bidon ve 1 adet cam şişe içerisinde sahte içki, 2 litre etil alkol ve 6 adet içki yapım kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli N.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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