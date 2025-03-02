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Konya’da seyir halindeki araçtan rastgele ateş açıldı! 1 yaralı

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Konya’da seyir halindeki araçtan rastgele ateş açıldı! 1 yaralı
Konya’da seyir halindeki araçta bulunan bir kişi rastgele havaya ateş açtı. O sırada yoldan geçen 19 yaşındaki genç bacağından ve kalçasından yaralandı.

Olay, 23.30 sıralarında Halil Ürün Caddesi'nde meydana geldi.

YARALI GENÇ TEDAVİ ALTINA ALINDI

İddiaya göre, seyir halindeki aracın içinde bulunan şahıs, aracın camından silahla rastgele ateş açtı. O esnada caddeden arkadaşıyla birlikte bulunan 19 yaşındaki S.T., ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.T.,  yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

ARAÇ YAKALANDI

Polis ekipleri olaya karıştığı iddia edilen otomobili park halinde buldu ve 1 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili araştırma devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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