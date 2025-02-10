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Konya’da simit ve poğaçaya zam geldi

Selman Kaya
Muhabir

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Konya’da simit ve poğaçaya zam geldi

Konya'da simit ve poğaçaya zam geldi.

Konya'da simit ve poğaçaya zam geldi!

Gelen zamla birlikte Konya'da simit ve poğaça 13 lira oldu.

Susamlı simit üretimi durma noktasına geldi'

Konya'da simit fiyatı ne kadar?

Konya simidi olarak bilinen sade simidin fiyatı yeni zamla birlikte 13 liraya yükseltildi. 

Tereyağlı simit ise 26 lira,

Çift burgulu simit 20 lira,

Sütlü simit 20 lira,

Peynirli, kaşarlı, şekerli, patatesli, ıspanaklı, zeytinli, mantarlı, meyve çeşnili ve sebze çeşnili simit 26 lira,

Tahinli, küflü peynirli simit 30 lira,

Sucuklu simit 35 lira,

Kıymalı, pastırmalı ve karışık simit ise 50 lira oldu.

AKP'nin oy deposunda simit ve poğaçaya dev zam. Fiyatı duyan 'yok artık' diyor

Konya'da poğaçanın fiyatı ne kadar?

Simit ve poğaçaya gelen yeni zamla birlikte sade poğaça ve çeşitleri de 14 liradan satılacak.

Ayrıca içli poğaça ve çeşitlerinin fiyatları ise 20 liraya yükseltildi.

  • #Konya’da poğaçanın fiyatı ne kadar? #Konya’da simit fiyatı ne kadar?

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