Konya’da sırtına ağaç dikeni saplanan genç hastanelik oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde sırtına ağacın gövdesindeki dikenin saplandığı 17 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.
Diken sırtına saplandı!
Olay Kulu merkezdeki Olof Palme Parkı içerisinde yaşandı. İddialara göre 17 yaşındaki B. A. geri geri yürürken gladiçya türündeki ağaca çaptı.
Ağacın gövdesindeki dikenler gencin sırtına saplandı. Yaralanan B.A. için parka ambulans çağrıldı.
Konya'ya sevk edildi!
İlk müdahalesinin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan genç, daha sonra Konya Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Selman Kaya)