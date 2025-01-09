GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da sis etkisini sürdürüyor

Konya’da sis etkisini sürdürüyor
Konya’da sis etkili olmaya devam ediyor.

Hafta başından beri Konya şehir merkezi ve çevre illere bağlayan karayollarında sis etkili oluyor.

Gece saatlerinden itibaren başlayan sis özellikle sabah saatlerinde yoğunlaşıyor. Sabah saatlerinde şehir merkezini yer yer sis tabakası kaplarken, bazı yüksek binaların üst kısımları bu tabakanın üzerinde kalıyor.

Konya'nın bazı şehirler arası karayolu bağlantıları ve yollarda ise görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düşüyor. Sisli hava öğle saatlerine doğru etkisini yitirirken, meteoroloji verilerine göre cuma ve cumartesi günlerinde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER