Konya’da suçlulara geçit yok! Jandarma 371 şahsı yakalandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-30 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği titiz operasyonlarla suçlulara göz açtırmadı. Çalışmalar kapsamında, aralarında ağır suçlardan aranan kişilerin de bulunduğu toplam 371 şahıs yakalanarak adalete teslim edildi.
Kasım ayı boyunca yürütülen çalışmalarda, hapis cezasıyla aranan 181 kişi yakalanırken, ifadeye yönelik aranan 190 kişi de gözaltına alındı.
İşte dikkat çeken operasyonlardan bazıları:
Selçuklu ilçesi: Kasten yaralama suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs 19 Kasım'da yakalandı.
Karapınar ilçesi: Dolandırıcılık ve uyuşturucu madde kullanma gibi suçlardan 11 yıl 7 ay hapis cezası olan bir şahıs 20 Kasım'da tutuklandı.
Ereğli ilçesi: Ruhsatsız ateşli silah bulundurma ve tehdit suçlarından 12 yıl hapis cezası bulunan bir kişi 20 Kasım'da cezaevine gönderildi.
Beyşehir ilçesi: Gece vakti silahla yağma suçundan aranan ve 11 yıl hapis cezası olan bir şahıs 25 Kasım'da yakalandı.
Çumra ilçesi: Kasten öldürme suçundan aranan ve 8 yıl 9 ay hapis cezası olan bir şahıs 28 Kasım'da adalete teslim edildi.
Operasyonlar kapsamında:
0-5 yıl hapis cezası bulunan 157 kişi,
5-10 yıl hapis cezası bulunan 15 kişi,
10-20 yıl hapis cezası bulunan 8 kişi,
20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.
Yakalanan şahıslar arasında silahlı terör örgütüne üye olma, konutta yağma, hırsızlık, yaralama ve öldürme gibi ciddi suçlardan aranan kişiler bulunuyor.
(Selman Kaya)