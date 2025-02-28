Konya’da şüpheli ölüm! Mutfakta cansız bedeni bulundu

Olay, Konya’nın Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Taşören Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. Sabah saatlerinde evinin mutfağında hareketsiz bir şekilde bulundu. İşte detaylar..
Konya'nın Selçuklu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 61 yaşındaki D.S., evinin mutfağında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, D.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Mutfakta Hareketsiz Halde Bulundu
Olay, Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Taşören Sokak'ta bulunan üç katlı bir binanın üçüncü katında yaşandı. Sabah saatlerinde D.S.'yi mutfakta baygın halde gören ev sakinleri, hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi.
Ölümü Şüpheli Bulundu
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 61 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Adli tabip tarafından yapılan ilk incelemede, D.S.'nin ölümü şüpheli bulundu ve detaylı otopsi için cenazesi Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kesin Ölüm Nedeni Otopsi Sonrası Belli Olacak
Yetkililer, D.S.'nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonrası netleşeceğini ifade ederken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”