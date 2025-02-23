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Konya’da tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü!

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Konya’da tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü!
Konya’nın Selçuklu ilçesinde iddiaya göre eşiyle tartışan kadın eşini bıçakla öldürdü. Şüpheli eş gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Sakarya mahallesi Safa sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi.

İddiaya göre Şerife Ç. ile kocası Ömer Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şerife Ç. kocası Ömer Ç.'yi bıçakladı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ömer Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ömer Ç.'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardındanotopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Şerife Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Merkezi

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