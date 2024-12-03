Konya’da tefecilik operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçuna karıştığı tespit edilen 6 şüpheli kıskaç altına alındı.
Operasyon için düğmeye basan ekipler 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilere ait 5 ikamet, 1 iş yeri ve 1 araçta arama yapıldı.
Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
35 kişinin ifadesine başvurulan soruşturma kapsamında zararın 5 Milyon TL olduğu tespit edilirken 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Selman Kaya)