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Konya’da tefecilik operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Selman Kaya
Muhabir

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Konya’da tefecilik operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Konya Emniyetine bağlı polis ekipleri tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçuna karıştığı tespit edilen 6 şüpheli kıskaç altına alındı.

Operasyon için düğmeye basan ekipler 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilere ait 5 ikamet, 1 iş yeri ve 1 araçta arama yapıldı.

Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

35 kişinin ifadesine başvurulan soruşturma kapsamında zararın 5 Milyon TL olduğu tespit edilirken 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

(Selman Kaya)

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