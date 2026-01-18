Konya’da trafik kavgası kanlı bitti! 2 kişi bıçakla yaralandı

Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevreyolu Caddesi'nde, 42 BFF 411 plakalı otomobil sürücüsü C.D. ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 42 ERN 56 plakalı ticari araç sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Kolundan bıçaklayıp kaçtı!
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda ticari araçtan inen sürücü, otomobil sürücüsü C.D.'yi boynundan, yanındaki arkadaşı M.E.K'yi de kolundan bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden ayrıldı.
Şikayetçi oldular
Hafif yaralanan C.D. ve yanındakiler, cep telefonu kamerasıyla bu anları kayda aldı, ardından, alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu öne sürdükleri kişiden polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
O anlar kamerada
Kaynak: AA