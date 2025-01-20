Konya’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Konya’nın Kulu ilçesinde sentetik uyuşturucu madde ticareti nedeniyle bir kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede "uyuşturucu madde satan şahıs" ihbarına istinaden Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Karşıyaka Mahallesi'ndeki ikamete yapılan operasyonda A. K., "T.C.K. 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ve "T.CK. 191 Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçlarından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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