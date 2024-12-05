Konya’da vuslat vakti! Mevlana Müzesi ziyaret saatleri değişti

16.40'ta ziyarete kapanan Mevlana Müzesi, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) dolayısıyla Mevlana Müzesi, 7-16 Aralık 2024 tarihleri arasında, 09:00-19:00 saatleri arası, 17 Aralık 2024 tarihinde ise 09:00-23:00 saatleri arası ziyarete açık olacaktır.
İnsanlar akın akın gelecek
7-17 Aralık tarihleri arasında yüzbinlerce gönül dostu Konya'ya gelecek. Mevlana Müzesi bu 10 günlük zaman diliminde yılın en yoğun günlerini yaşayacak.
Dünyanın dört bir tarafından gönül dostları Mevlana'nın çağrısına uyarak Konya'daki Mevlana Müzesine agelecek.
Kaynak: Haber Merkezi