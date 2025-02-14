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Konya’da yangın paniği! Büyük zarar engellendi

Selman Kaya
Muhabir

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Konya’da yangın paniği! Büyük zarar engellendi
Konya’nın Selçuklu ilçesinde gece saatlerinde bir apartmanın 6. katında çıkan yangın paniğe yol açtı.

Selçuklu İlçesi Fatih Mahallesi Akansu Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 6. Katında yangın çıktı.

Gece saatlerinde gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde, yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve olası bir facianın önüne geçildi.

Yangın paniğe neden oldu!

Apartmanın 6. Katında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangının hızla fark edilmesi büyük bir zararı engelledi.

Sigorta kutusundan çıkmış!

Olay yerine kısa sürede ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangının, binanın balkon kısmında bulunan kombiye bağlı olan sigorta kutusundan çıktığı öğrenildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangının kısa sürede fark edilmesi doğabilecek olumsuzlukların önüne geçti.  

(Selman Kaya)

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