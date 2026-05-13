Konya’da yapay zeka ve İHA destekli envanter çalışması gerçekleştirildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Daire Başkanlığınca, Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda insansız hava aracı (İHA) ve yapay zeka destekli envanter çalışması için test uygulaması gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen test çalışmasına, Av ve Yaban Hayatı Daire Başkanlığından Şube Müdürleri Gökhan Yıldırım ve Serhat Oral katıldı. Çalışmada, yaban hayatının daha etkin izlenmesi, türlerin tespiti ve popülasyon envanterinin daha hızlı şekilde çıkarılabilmesi amacıyla İHA ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımı değerlendirildi.

Bölge Müdürü Çatalçam Çalışmaları Yerinde İnceledi

DKMP 8. Bölge Müdürü Orhan Çatalçam da Bozdağ'daki test çalışmalarını yerinde takip ederek ekiplerden bilgi aldı. Yapılan uygulamanın, yaban hayatı yönetimi ve koruma faaliyetlerinde teknolojik altyapının güçlendirilmesi açısından önemli katkılar sunacağı ifade edildi.

Hedef Daha Etkin Koruma ve İzleme

Test çalışmasıyla birlikte, özellikle ulaşılması güç alanlarda yaban hayvanlarının takibi, sayımı ve habitat analizlerinin daha verimli şekilde yapılması hedefleniyor. Yapay zeka destekli sistemlerin ilerleyen süreçte envanter çalışmalarında aktif olarak kullanılmasının planlandığı belirtildi.

(Ali Asım Erdem)