Konya’da yapay zeka ve İHA destekli envanter çalışması gerçekleştirildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Daire Başkanlığınca, Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda insansız hava aracı (İHA) ve yapay zeka destekli envanter çalışması için test uygulaması gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen test çalışmasına, Av ve Yaban Hayatı Daire Başkanlığından Şube Müdürleri Gökhan Yıldırım ve Serhat Oral katıldı. Çalışmada, yaban hayatının daha etkin izlenmesi, türlerin tespiti ve popülasyon envanterinin daha hızlı şekilde çıkarılabilmesi amacıyla İHA ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımı değerlendirildi.
Bölge Müdürü Çatalçam Çalışmaları Yerinde İnceledi
DKMP 8. Bölge Müdürü Orhan Çatalçam da Bozdağ'daki test çalışmalarını yerinde takip ederek ekiplerden bilgi aldı. Yapılan uygulamanın, yaban hayatı yönetimi ve koruma faaliyetlerinde teknolojik altyapının güçlendirilmesi açısından önemli katkılar sunacağı ifade edildi.
Hedef Daha Etkin Koruma ve İzleme
Test çalışmasıyla birlikte, özellikle ulaşılması güç alanlarda yaban hayvanlarının takibi, sayımı ve habitat analizlerinin daha verimli şekilde yapılması hedefleniyor. Yapay zeka destekli sistemlerin ilerleyen süreçte envanter çalışmalarında aktif olarak kullanılmasının planlandığı belirtildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”