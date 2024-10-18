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Konya’da Yeniden Refah Partili bir belediye başkanı daha partisinden istifa etti!

Selman Kaya
Muhabir

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Konya’da Yeniden Refah Partili bir belediye başkanı daha partisinden istifa etti!
Yeniden Refah Partisi Altınekin Belediye Başkanı Fatih Orhan, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Altınekin Belediye Başkanı Fatih Orhan, değerli hemşehrilerine yönelik yaptığı açıklamada, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek görevine "Bağımsız" olarak devam etme kararı aldığını duyurdu.

Orhan'ın açıklaması şöyle; "Değerli Altınekin'li Hemşehrilerim, Sizlerden gelen talep ve çağrılara her daim öncelik göstererek, sizlere hizmet etmenin gayreti ve çabasında olduk. Sizlerin göstermiş olduğu teveccüh ile çıkmış olduğumuz bu yolda, en doğru zeminde çalışmalarımızı yürütebilmek, Altınekin'imiz için daha iyi hizmetlere odaklanabilmek maksadıyla bugünden itibaren şahsım ve Belediye Meclisi Üyesi arkadaşlarımla birlikte Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek görevimize ‘Bağımsız' olarak devam etme kararı aldık. Almış olduğumuz bu karar, yoğun istişareler neticesinde tüm yönleriyle düşünülmüş ve halkımızın görüşleriyle de desteklenmiş bir karardır. Bu minvalde önümüzdeki yeni sürecin şahsım, arkadaşlarım ve tüm halkımız için hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinize selam ve muhabbetlerimi sunuyorum."

(Selman Kaya)

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Yorumlar
  • AE
    Ahmet Emin Dağlar
    2 gün önce

    Tebrik ve takdirlerimi sunuyorum.

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