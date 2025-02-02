Konya’da yetişiyor! Görünüşü göz boyuyor, dokununca can yakıyor
Konya ve çevresine özgü nadir bitki türlerinden biri olan Kerti Otu (Onopordum Davisii), papatyagiller familyasına ait dikenli bir bitki olarak dikkat çekiyor.
Halk arasında kangal olarak da bilinen bu bitki, beyazımsı tüylü yapısı, parçalı yaprakları ve pembemsi çiçekleriyle tanınıyor.
Bilim Dünyasına 1964'te Tanıtıldı
Kerti Otu'na ait ilk örnekler 1957 yılında botanikçiler Davis ve Hedge tarafından Aksaray-Konya arasında, Sultanhanı civarında keşfedildi. 1964 yılında ise Rechinger tarafından bilim dünyasına tanıtılarak literatüre girdi. Bitkinin ismi, Türkiye florası üzerine yaptığı önemli çalışmalarla tanınan P. H. Davis onuruna verilmiştir.
Konya'da Belirli Bölgelerde Yetişiyor
Endemik bir tür olan Kerti Otu, Konya ve çevresinde 950-1100 metre yüksekliklerde yetişmektedir. Özellikle Ereğli-Karapınar arasındaki bölgelerde ve Cihanbeyli civarında yaygın olarak görülmektedir. Haziran-ağustos ayları arasında çiçeklenen bu bitki, tuzlu steplerin doğal florasında yer alıyor.
Konya'nın biyoçeşitliliğini zenginleştiren Kerti Otu, bölgedeki endemik türlerin korunması açısından büyük önem taşımaktadır.
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