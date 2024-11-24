Konya’da yoğun kar yağışı: 413 araç 1166 personel ile ekipler seferber oldu

Konya'da dün gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, şehir genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının ardından hem şehir merkezi hem de ilçelerde ulaşımın aksamaması için ekipler yoğun bir çalışma başlattı.
Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, 413 araç ve 1166 personelle kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ana arterler, kavşaklar, hastane ve okul çevreleri başta olmak üzere kritik noktalar öncelikli olarak temizleniyor.
Yetkililer, kar yağışının önümüzdeki saatlerde de devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle özel araçla trafiğe çıkanların kar lastiği kullanması ve hız sınırlarına dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.
Ekiplerin, şehir genelinde ulaşımın aksamaması ve olası kazaların önüne geçilmesi için 24 saat esasına göre çalışmalarına devam ettiği bildirildi.
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