Konya’da yoğun kar yağışı ve tipi: O yol için AKOM’dan karar!
Seydişehir - Akseki arasındaki Alacabel Geçidi yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle TIR ve çekicili araç trafiğine kapatıldı.
Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, Konya'da etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatılan yolları bildiriyor.
ALACABEL GEÇİDİ, TIR VE ÇEKİCİLİ ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI
Bu kapsamda saat 19.00 itibariyle yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Seydişehir - Akseki arasındaki Alacabel Geçidi, saat 19.00 itibariyle TIR ve çekicili araç trafiğine kapatıldı.
AKOM'DAN SÜRÜCÜLERE UYARI
Öte yandan AKOM, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle vatandaşların dikkat etmesi gereken hususları paylaştı.
Yapılan uyarıda, "Yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden olabilir. Buzlanma ve don olaylarına karşı hazırlıklı olun. Sürücüler, zincir, çekme halatı ve gerekli ekipmanlarını hazır bulundurmalıdır." ifadelerine yer verildi.
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