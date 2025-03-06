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Konya’da zehir tacirlerine büyük darbe! 54 kişi tutuklandı

Sibel Elmas
Muhabir
Konya’da zehir tacirlerine büyük darbe! 54 kişi tutuklandı
Konya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz iki hafta içerisinde il genelinde geniş çaplı uyuşturucu operasyonları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirilirken, 133 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Narkotik ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında son 2 hafta içerisinde 71 farklı operasyon düzenlendi. Gerçekleşen başarılı operasyonlarda 109 bin adet uyuşturucu hap, 1.500 gram sentetik kannabinoid, 1.420 gram metamfetamin, 170 gram kokain, 77 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ve bir miktar esrar, eroin ve skunk maddeleri ele geçirildi.

Bunların yanı sıra, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 8 adet hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 114 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği belirlenen 292.540 TL'ye de el konuldu.

54 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti suçlarından düzenlenen 71 farklı operasyonda 133 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden: 84 kişi ifadelerinin ardından, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 34 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 7 kişinin işlemleri ise devam ediyor.

Ayrıca uyuşturucu suçlarından aranan 35 kişi yakalandı. Bu kişilerin adli mercilere sevk edilmesinin ardından 20 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirdi. Gerçekleşen operasyonlarda toplam tutuklu sayısı 54 kişi oldu.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE KARARLILIK SÜRÜYOR

Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelede kararlılıkla çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, halkın desteğiyle bu tür operasyonların devam edeceğini vurguladı. Konya halkının huzur ve güvenliğini sağlamak adına yürütülen operasyonların hız kesmeden devam edeceği bildirildi.

(Sibel Elmas)

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