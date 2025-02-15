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Konya dahil 39 ilde FETÖ’ye yönelik operasyonlarda 103 zanlı yakalandı

Konya dahil 39 ilde FETÖ’ye yönelik operasyonlarda 103 zanlı yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’ye yönelik “Kıskaç-39“ operasyonlarında 103 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 39 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır süren Kıskaç-39 operasyonlarında, 103 zanlının yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Yozgat'ta operasyonlar düzenlendiğini ifade etti.

Operasyonda yakalananlara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, FETÖ terör örgütünün 'askeri mahrem yapılanması' ve 'öğrenci yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak ve örgüt evlerinde kamu sınavlarına hazırlanmak, örgütün 'gaybubet evi' olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barınmak, örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu. Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı. FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok."

Kaynak: AA

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