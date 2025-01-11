Konya dahil 41 ilde PKK/KCK operasyonu: 147 kişi gözaltına alındı
Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik Konya dahil 41 ilde operasyon düzenlendi. 10 gündür devam eden operasyonlarda 147 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 30’u çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 17 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik GÜRZ-37 operasyonu yapıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 şehirde gerçekleştirilen operasyonun 10 gündür sürdüğünü açıkladı.
Bakan Yerlikaya, operasyonda 147 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Batman, Bingöl, Bitlis, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Van ve Yozgat'ta gözaltına alınan şüphelilere terör örgütü üyeliği, terör örgütüne finansman sağlama ve örgüt propagandası suçlamaları yöneltildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 30'u çıkarıldıkları mahkemelerde tutuklandı, 17 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
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