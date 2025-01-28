Konya’daki aile katliamında hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi

Konya'da, bir kavga ihbarına giden polis ekipleri, aynı aileden dört kişiyi silahla vurularak hayatını kaybetmiş halde buldu. Olayda, 28 yaşındaki Ali Tunç'un (28) kardeşi Hasan Can Tunç (18), annesi Canfeda Tunç (51) ve babası Nurettin Tunç'u (50) öldürdükten sonra kendini silahla vurarak intihar ettiğini belirledi. Tunç ailesi, bugün öğle namazına müteakip Yazır Mezarlığı'nda toprağa verildi.
NE OLMUŞTU?
Olay, gece saatlerinde Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuların, evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri adrese yönlendirildi. Eve giren ekipler, baba Nurettin (50), anne Canfeda (51), çocukları Ali (28) ve Hasan Can Tunç'un (17) cansız bedenleriyle karşılaştı. Yapılan incelemeler sonucunda Ali Tunç'un aile bireylerini öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.
TUNÇ AİLESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Öte yandan yaşanan olayda yaşamını yitiren aile öğle namazına müteakip Yazır Mezarlığı'na defnedildi. Hayatını kaybeden baba Nurettin Tunç'un abisi Ali Tunç ve diğer akrabalar olayın nedeniyle alakalı hiç bir şey bilmediklerini aktardı.
GERİDE BU KARE KALDI
Tunç ailesinden geriye, bir kaç yıl önce çektikleri bu mutlu aile karesi kaldı.