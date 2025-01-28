GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’daki aile katliamında hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi

Selman Kaya
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki aile katliamında hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi

Konya'da, bir kavga ihbarına giden polis ekipleri, aynı aileden dört kişiyi silahla vurularak hayatını kaybetmiş halde buldu. Olayda, 28 yaşındaki Ali Tunç'un (28) kardeşi Hasan Can Tunç (18), annesi Canfeda Tunç (51) ve babası Nurettin Tunç'u (50) öldürdükten sonra kendini silahla vurarak intihar ettiğini belirledi. Tunç ailesi, bugün öğle namazına müteakip Yazır Mezarlığı'nda toprağa verildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, gece saatlerinde Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuların, evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri adrese yönlendirildi. Eve giren ekipler, baba Nurettin (50), anne Canfeda (51), çocukları Ali (28) ve Hasan Can Tunç'un (17) cansız bedenleriyle karşılaştı. Yapılan incelemeler sonucunda Ali Tunç'un aile bireylerini öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi. 

TUNÇ AİLESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Öte yandan yaşanan olayda yaşamını yitiren aile öğle namazına müteakip Yazır Mezarlığı'na defnedildi. Hayatını kaybeden baba Nurettin Tunç'un abisi Ali Tunç ve diğer akrabalar olayın nedeniyle alakalı hiç bir şey bilmediklerini aktardı.

GERİDE BU KARE KALDI

Tunç ailesinden geriye, bir kaç yıl önce çektikleri bu mutlu aile karesi kaldı.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER