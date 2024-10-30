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Konya’daki bir belediye duyurdu! Öğle mesaisinde de çalışmaya devam edecek

Selman Kaya
Muhabir

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Konya’daki bir belediye duyurdu! Öğle mesaisinde de çalışmaya devam edecek
Meram Belediyesi vezneleri, vatandaşların 2024 Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2. taksit ödemelerini kolaylıkla yapabilmeleri için öğle mesaisinde de çalışmaya devam edecek. Belediye veznelerinin yanı sıra meram.bel.tr web sitesi, mobil uygulama üzerinden ve e-devlet aracılığıyla gerçekleştirilebilecek ödemeler kasım ayı sonuna kadar devam edecek.

Kasım ayı boyunca devam edecek 2024 Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2. taksit ödemeleri için mükelleflerin sıkıntı yaşamamaları ve ödemelerini rahat bir şekilde yapabilmeleri adına Meram Belediyesi vezneleri öğle tatilinde de çalışmaya devam edecek.

Meram Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada mükelleflerin bu süre zarfında belediye veznelerinin yanı sıra meram.bel.tr web sitesi ile mobil uygulama üzerinden ve e-devlet aracılığıyla ödeme yapılabilecekleri hatırlatıldı.  

MERAM'DA VEZNELER 08:00 - 17:00 SAATLERİ ARASINDA TAM GÜN ARALIKSIZ HİZMET VERECEK

Yapılan açıklamada ayrıca şu görüşlere yer verildi; "Vatandaşlarımız Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergisi 2. taksit ödemelerini belediyemizin hizmet binası veznelerinden, Halk Bankası Şubelerinden ve belediyenin internet sayfası üzerinden online olarak ödeyebilecekler. Vergi mükellefiyeti olan vatandaşlarımızın  yapacakları ödemelerde kolaylık sağlamak amacıyla veznelerimiz tüm gün aralıksız hizmet verecektir.   Ödemelerini Meram Belediyesi veznelerinden yapmak isteyenlere kolaylık sağlamak amacıyla veznelerimiz öğle mesaisinde de çalışarak 08:00 - 17:00 saatleri arasında tam gün hizmet verecek. Bunların yanı sıra daha önce hayata geçirdiğimiz uygulamayla ödemelerin e-devlet üzerinden de yapılabildiğini vatandaşlarımıza hatırlatmak isteriz. Kasım ayı sonuna kadar  ödemelerini gerçekleştirmeyen mükellefler, bu tarihten sonra ödenecek emlak vergileri ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergilerine kanunda belirtildiği oranda gecikme zammı ödemek mecburiyetinde kalacaklardır. Mükelleflerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için son gün mesai bitimine kadar ödemelerini yapmaları gerekmektedir.”

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