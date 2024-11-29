Konya’daki bir belediyeden gönülleri ısıtan ikram! SOĞUK GÜNE SICAK BAŞLANGIÇ!

Karatay Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da soğuk havaların gelmesiyle birlikte vatandaşa çorba ikramında bulunuyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren mobil ikram araçlarıyla şehrin en işlek noktası olan noktada sıcak çorba ikramında bulunan Karatay Belediyesi, Konyalıların büyük takdir topluyor. İşe, hastaneye veya okula gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, bu ikramla güne sıcak ve güzel bir başlangıç yapmış oldu.

Karatay Belediyesi, soğuk havalarda mobil ikram araçlarıyla sıcak çorba ikram etmeye devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde ilçenin işlek noktalarındaki çorba ikramı, işe, hastaneye veya okula gitmek üzere yola çıkan Konyalıların içini ısıtıyor. KONYALILARIN GÖNLÜNÜ ISITAN İKRAM İlçenin işlek noktalarına yerleştirilen mobil ikram araçları, özellikle vatandaşların yoğun olduğu otobüs durakları, meydanlar ve çarşı bölgelerinde hizmet veriyor. Sıcak çorba ikramı, hem zamandan tasarruf etmek isteyene pratik bir çözüm sunuyor hem de soğuk havada iç ısıtan bir ikram. Karatay Belediyesi'nin sıcak çorba ikramıyla güne başlayan vatandaşlar; "Karatay Belediyesi'ne ve Başkanımız Hasan Kılca'ya teşekkür ederiz” dediler. VATANDAŞLARIMIZIN MUTLULUĞU BİZİ DE MUTLU EDİYOR Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çorba ikramıyla Konyalıların soğuk havada güne sıcak bir başlangıç yapmaya katkı sağladıklarını dile getirerek, söz konusu ikramlarının belirli günlerde süreceğini aktardı. Başkan Hasan Kılca; "Karatay Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışını tüm uygulamalarımızda göstermeye çalışıyoruz. Sabahın erken saatlerinde çalışmak, okula veya hastaneye gitmek için yola çıkan hemşehrilerimizin bu soğuk havalarda içlerini ısıtmak ve güne sıcak bir başlangıç yapmalarını sağlamak bizleri de mutlu ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışımızın bir parçası olan bu ve daha birçok uygulamalarımızla hem vatandaşlarımızın yanında oluyor hem de onların dualarını alıyoruz. Bu tür projelerle hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

(Selman Kaya)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!