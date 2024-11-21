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Konya’daki bir ilçeye yeni hastane yapılıyor! Geri sayım başladı

Sibel Elmas
Muhabir

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Konya’daki bir ilçeye yeni hastane yapılıyor! Geri sayım başladı
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç beraberindeki hizmet başkanları ile birlikte Yunak ilçesinde bulunan sağlık tesislerinde incelemelerde bulundu. Yunak İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde sunulan hizmetlerin istatistiksel veriler eşliğinde masaya yatırılması ile başlayan ilçe değerlendirmesine Yunak Devlet Hastanesi’nde yapılan toplantı ile devam edildi.

Sağlık tesisi ziyaretlerinin ardından Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay ile bir araya gelen Prof. Dr. Koç ve hizmet başkanları Yunak'da devam eden sağlık yatırımları ve sunulan sağlık hizmetleri hakkında fikir alışverişinde bulundular.

İlçe Sağlık Müdürlüğü değerlendirmesi ile Yunak programına başlayan Prof. Dr. Koç, aile sağlığı merkezlerinde verilen 1. Basamak sağlık hizmetlerinin önemini vurguladı. İlçe sağlık müdürlüğü verilerinin olumlu olduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu belirten Prof. Dr. Koç, kanser taramaları ve aşılama programlarının ülkemiz geleceği adına son derece önemli olduğunu ifade etti.

‘Yunak'da Yeni Dönem Başlıyor'

Yunak ilçesinde bulunan sağlık tesislerindeki fiziki yetersizlikleri giderme adına attıkları adımların teker teker sonuçlanmaya başladığını görmekten dolayı son derece mutlu olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Koç, "Yunak Toplun Sağlığı Merkezi, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu ve aile sağlığı merkezinin bir arada bulunduğu sağlık tesisi projemiz ile 1. Basamak sağlık hizmeti sunan tesislerimizi yenilemeyi başarmıştık. Yunak Devlet Hastanemizde de başlatmış olduğumuz çalışmaların sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. İnşaatı tamamlanan ve geçici kabulü yapılan yeni binamızda sağlık hizmetlerinin en kısa sürede başlaması için tıbbi cihaz ve tefrişat alımları başta olmak üzere her türlü hazırlığımızı yapmaya başlamış durumdayız. Hastanemizin faaliyete girmesiyle birlikte Yunak sağlığı adına yeni bir döneme girilecek ve ilçemizde sağlık hizmeti sorunu tamamen çözüme kavuşacaktır” dedi. 

"Vatandaşlarımızın yaşadıkları ilçelerde hizmet almasını hedefliyoruz'

İlçe devlet hastanelerinin verimli çalışabilmesi ve rolüne uygun bir şekilde sağlık hizmeti sunabilmesi adına önemli projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini vurgulayan Prof. Dr. Koç,

"İlçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın il merkezine ya da yakınında bulunan büyük ilçelere gereksiz yere gitmesinin engellenmesi sağlık müdürlüğü olarak üzerinde önemle durduğumuz bir konudur. Bunun için bizler gerekli desteği uzman, yardımcı sağlık personeli ve fiziki şartlar anlamında yerine getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu. 

Değerlendirme toplantılarının ardından yapımı tamamlanan Yunak Devlet Hastanesi inşaatında Belediye Başkanı Günaltay ile birlikte incelemelerde bulunan Prof. Dr. Koç, inşaatın son durumu hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alarak Yunak programını tamamladı. Prof. Dr. Koç, inşaat alanında yapılan belediye çalışmaları nedeni ile Başkan Günaltay'a teşekkür etti. 


(Sibel Elmas)

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