Konya’daki bu kulüpte iş var! Önemli bir basamak olacak

Üniversite gençliğinin, kariyer planlamalarına destek olmak ve iş başvurularında başarılı olmalarını sağlamak amacıyla Meram Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından “Bu Kulüpte İş Var” eğitim programı düzenlendi. İŞKUR ve MEGA desteğiyle gerçekleştirilen programa katılan gençler, CV oluşturmaktan mülakat tekniklerine, işveren beklentilerinden iş arama kanallarına kadar geniş bir yelpazede eğitim aldılar.

Meram Belediyesi Gençlik Meclisi, kariyer planlaması yapan gençler için önemli bir eğitim program gerçekleştirdi. İş başvurularında başarılı olmak isteyen üniversite gençliği için düzenlenen "Bu Kulüpte İş Var” eğitim programı, Meram Belediyesi Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi'nde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Meram Gelişim Akademisi (MEGA) desteğiyle gerçekleştirildi.

GENÇLER İŞ BAŞVURULARININ PÜF NOKTALARINI UZMANLARDAN DİNLEDİ

İş ve meslek danışmanı Mehtap Bilir tarafından verilen eğitimde gençlere, CV hazırlamadan iş arama ağı oluşturmaya, mülakat tekniklerinden işveren beklentilerine, beden dili eğitiminden iş görüşmesi imaj yönetimine kadar geniş bir yelpazede bilgiler sunuldu. Konuşmasına İŞKUR'un yapısı ve hizmetlerini anlatarak başlayan Mehtap Bilir, iş başvurularında dikkat edilmesi gereken noktaları ve yaygın yapılan hataları vurgulayarak, "İş başvurularında iyi bir özgeçmiş hazırlanması kişiyi rakiplerinden birkaç adım öne taşıyabilir. Ancak bunun yanı sıra mülakatlarda kişinin kendisini doğru ifade edebilmesi de kritik öneme sahiptir. Güçlü bir iletişim, profesyonel görünüm ve hazırlıklı bir tutum her zaman fark

oluşturur.” ifadelerini kullandı.

KARAÇAY; "MERAM GENÇLİĞİNİN DAİMA YANINDA DURAN BAŞKAN KAVUŞ'A TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Meram üniversite gençliğinin gerek eğitimini aldıkları alanlarda gerekse ilgi duydukları farklı sektörlerde kariyer fırsatlarını değerlendirebilmeleri amacıyla böyle bir eğitim gerçekleştirdiklerini ifade eden Meram Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Abdulkahar Karaçay, programın olumlu geri dönüşlerinden duyduğu mutluluğu ifade etti. Eğitimin, gençlere kariyer planlama becerisi katmış olmasının yanında özgüven ve motivasyon da kazandırdığını belirten Karaçay, "Bu önemli eğitimi gerçekleştirmemizin yanı sıra daima Meram gençlerinin yanında olan Meram Beldiyesine, Başkanımız Mustafa Kavuş Beyefendi'ye şükranlarımı sunuyorum. Onların hassasiyetleri sayesinde Meram gençliği çok şey kazanıyor. Bu kazanımlar bundan sonra da artacak devam edecek. Eğitim için desteğini esirgemeyen İŞKUR ve uzmanlarına da teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

GENÇLER: "BU EĞİTİM, KARİYER PLANLAMAMIZDA BİZE ÖNEMLİ BİR BASAMAK OLACAK”

Katılımcılar, iş başvuru süreçleriyle ilgili merak ettikleri soruları uzmanlara yöneltme fırsatı da buldular. İki gün devam eden program, katılımcı gençlerden de tam not aldı. Eğitime katılan üniversite öğrencileri programın kendilerine çok şey kattığını ifade ederek, "Bu eğitimin, öncelikle kariyer yönetimimizde çok önemli bir basamak olacağı inancındayız. Hayatımızın ileri dönemlerinde bizlere çok yardımcı olacak bilgiler edindik. Bu sebeple eğitimi planlayan Meram Gençlik Meclisi'ne, eğitimi uygulayan İŞKUR'a ve bize destek veren Meram Belediyesi ile MEGA'ya teşekkür ediyoruz.” diye konuştular.

Ön lisans son sınıf öğrencileri ve lisans 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katıldığı program sonunda katılımcılara İŞKUR tarafından sertifika verildi.

(Selman Kaya)