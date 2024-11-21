Konya emniyetinden “Change’’ araç operasyonu!

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri gümrük kaçağı ve başta deprem bölgesi olmak üzere Türkiye genelinden getirilen hasarlı araçların motorlarını çalıntı ve hurda araçlara takan şahıslara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Son gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte 2024 yılında 150 araca change yapıldığı tespit edildi.
Konya Emniyetine bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda Konya'da 92, diğer illerde tescil kaydı bulunan 140, toplam 232 çalıntı, yakalamalı hacizli ve hurda araca başta deprem kaynaklı hasarlı araçlar olmak üzere birçok hasarlı ve gümrük kaçağı araç ile change yapıldığı değerlendirilerek inceleme altına alındı.
150 araca change yapıldığı tespit edilirken 82 aracın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
92 araç 66 milyon değerinde!
Operasyonlarda 117 şüpheli gözaltına alınarak Oto Hırsızlığı, Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçlarından adli işlem yapıldı.
Şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konya'da gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen 92 araç ve araç parçalarının piyasa değerinin 66 Milyon TL olduğu belirlendi.
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