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Konya eTwinning ödül töreni gerçekleştirildi!

Selman Kaya
Muhabir
Konya eTwinning ödül töreni gerçekleştirildi!

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Konya eTwinning Ödül Töreni, Karatay Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başladı. eTwinning Ulusal Destek Servisi tarafından hazırlanan eTwinning tanıtım videosunun izlenmesinin ardından Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı'nın video mesajı izlendi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve eTwinning Ulusal Destek Servisi Türkiye Koordinatörü Ertan Kocabaş günün anlam ve önemine dair birer konuşma gerçekleştirdi. 

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı adına eTwinning Ulusal Destek Servisi Türkiye Koordinatörü Ertan Kocabaş tarafından Murat Yiğit'e ve il koordinatörü Özkan Seyrek'e teşekkür belgeleri takdim edildi. Müdür Murat Yiğit de eTwinning Ulusal Destek Servisinden Konya'da ödül töreni için gelen misafirlere günün anısına plaket takdiminde bulundu.

Ardından, 2023 ve 2024 yıllarında Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketleri ödülü alan öğretmen ve okullara protokol mensupları tarafından belgeleri takdim edildi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, eTwinning Ulusal Destek Servisi Türkiye Koordinatörü Sayın Ertan Kocabaş ve eTwinning Ulusal Destek Servisi görevlileri, ilçe milli eğitim müdürleri, protokol üyeleri ve ödül alan öğretmenler katıldı.

(Selman Kaya)

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