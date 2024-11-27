Konya Heyeti Bakanlarla Konya yatırımlarını değerlendirdi

Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’dan oluşan Konya heyeti; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret ederek Konya’da devam eden yatırımlarla ilgili istişarelerde bulundu.
Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan, Abdullah Ağar, Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz Ankara'da çeşitli bakanlıkları ziyaret etti.
İlk olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret eden Konya heyeti daha sonra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi. Ziyaretlerde Konya'daki mevcut yatırımlar ve planlanan projeler ele alındı.
Başkan Altay ayrıca AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Genel Müdürü Veysi Kurt'u da ziyaret ederek istişarelerde bulundu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ziyaretlerde iş birliği yaptıkları yatırım ve hizmet planlamalarını değerlendirdiklerini belirterek, "Şehrimizin kalkınması ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesinin artması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bakanlarımızın destekleri bizlere büyük güç veriyor. Şehrimizin her alanda daha da gelişmesi adına gayret etmeye devam edeceğiz. Desteklerinden dolayı bakanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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