Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit’ten okul ziyareti!

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Konya genelindeki okulları ziyaret ederek öğrenci, öğretmen ve okul yöneticileriyle bir araya gelmeye devam ediyor.
4 Aralık 2024 tarihinde Meram Mehmet-Münevver Kurban Anadolu Lisesini ziyaret eden Yiğit, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile okul-veli iş birliği kapsamında yapılacak çalışmalara değindi; Milli Eğitim Bakanlığı ve Müdürlükler tarafından yürütülen eğitim projelerini değerlendirdi. Okul yöneticilerinden okul bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Murat Yiğit ziyaretleri sırasında Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca eşlik etti.
(Sibel Elmas)