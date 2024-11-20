Konya Jandarma’dan üç ilçede uyuşturucu operasyonu: çok sayıda malzeme ele geçirildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çumra, Akşehir ve Karatay ilçelerinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik önemli çalışmalara imza attı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, ekipman ve silah ele geçirildi.
Sobada gizlenen maddeler ele geçirildi
11 Kasım 2024 tarihinde Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, şüpheli iki kişinin evinde yapılan aramalarda:
- 42 gram bonzai olduğu değerlendirilen madde,
- 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp),
- Yakılmaya çalışılan bir soba içerisinde kırılmış bir cep telefonu ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla iki şüpheli gözaltına alındı.
Akşehir'de araçta uyuşturucu yakalandı
12 Kasım 2024 tarihinde İzmir'den Konya'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine, Jandarma ekipleri şüpheli aracı PTS (Plaka Tanıma Sistemi) üzerinden takip etti.
Akşehir ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramalarda:
- 8 adet uyuşturucu hap,
- 2 adet enjektör bulundu.
İfadeleri alınan iki şüpheli serbest bırakıldı.
14 Kasım 2024 tarihinde Karatay ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen iki şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada:
- 13 gram bonzai,
- 12 adet sentetik ecza,
- 1 adet kurusıkı tabanca,
- 2 adet şarjör,
- 32 adet 9 mm çapında tabanca fişeği,
- 154 adet kurusıkı fişek,
- Uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.
Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Üç ilçede yapılan operasyonlarda toplamda:
- 55 gram bonzai,
- 20 adet sentetik ecza,
- 1 adet kurusıkı tabanca,
- 2 adet şarjör,
- 32 adet 9 mm çapında tabanca fişeği,
- 154 adet kurusıkı fişek**,
- Uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.
Konya İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlulukla mücadele kapsamında denetim ve operasyonlarına aralıksız devam edeceğini belirtti.
(Selman Kaya)