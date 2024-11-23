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Konya kışa hazır! Kar yağışı öncesinde tüm tedbirler alındı

Sibel Elmas
Muhabir
Konya kışa hazır! Kar yağışı öncesinde tüm tedbirler alındı
Selçuklu Belediyesi, hafta sonu Konya’yı etkisi altına alması beklenen kış koşulları öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre Konya'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, bu hafta sonu yerini yağmur ve kar yağışı ile birlikte soğuk havaya bırakacak. Selçuklu Belediyesi de kar yağışı öncesinde tüm tedbirlerini aldı. Yapılan planlamalar doğrultusunda ekip ve araç filosu güçlü ve hazır hale getirildi. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı acil müdahale ekipleri Selçuklu'da hayatın aksamaması için 7/24 esasıyla görev başında olacak. Olası kar yağışında acil müdahale ekipleri görev yapacak.
 
Kar temizleme ekibinde 7 Adet Greyder, 7 Adet Loder Kepçe, 15 Adet Beko Loder Kepçe, 6 Adet Mini Loder, 12 Adet Tuzlama aracı, 3 Adet Solüsyon aracı, 17 Adet Kamyon, 2 Adet Damperli Tır, 1 Adet Dozer, 2 Adet Ekskavatör, 2 Adet Lowbed, 2 Adet Servis aracı, 2 Adet Acil Müdahale Ekip Aracı, 1 Adet Kar Rotatifi olmak üzere toplam 79 Araç ve 250 personel görev yapacak. Öncelikle şehir içi ana arterler, bağlantı yolları, eğitim ve sağlık kuruluşları ile diğer önem arz eden yolların öncelik sıralamasına göre açık bulundurulması ve sorumluluk bölgesindeki yolların bakım ve onarımı ekipler tarafından sağlanacak.
 
Başkan Pekyatırmacı, "Tüm ekiplerimizle birlikte kışa hazırız”
 
Selçuklu'da kış koşullarına karşı tüm hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: "Kış mevsiminde ilçemiz genelinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle günlük hayatın etkilenmemesi için gereken tedbirler alındı. Ekiplerimiz kış dönemi için hazırlıklarını tamamladılar ve Selçuklu Belediyesi olarak 79 araç ve 250 personelimiz ile kışa hazırız. İnşallah hayırlı ve bereketli bir şekilde rahmetleri bekliyoruz. Kar ve buzlanmaya karşı tuz ve solüsyon stoğunu önceden oluşturan ekipler sadece ilçe merkezinde değil,  dış mahallerde de kar temizleme ve yol açma çalışması titizlikle sürdürülecek. Fen işleri Müdürlüğü personelinin kış boyunca sürdüreceği karla mücadele çalışmalarına Çevre Koruma ve Kontrol ve Park Bahçeler Müdürlüğü personelleri de destek verecek. Ekipler yaya kaldırımlarında kar temizleme çalışması yürütecek.” dedi.
 
(Sibel Elmas)

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