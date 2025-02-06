Konya Kulu 2024-2025 nüfus verileri! Konya Kulu ilçesinin nüfusu ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Konya ilinin toplam nüfusu 2 milyon 330 bin 24 kişiye ulaşmış durumda. Peki Konya Kulu ilçesinin 2024-2025 nüfus verileri ne kadar oldu? İşte Konya’nın Kulu ilçesi 2024-2025 nüfus verileri…

Konya'nın Kulu ilçesinin 2024-2025 yılına ait nüfusu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyuruldu. Kulu kaçıncı sırada? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı nüfus verilerine göre, Kulu'nun toplam nüfusu 51 bin 794 kişi oldu. Kulu'nun yıllık nüfus artış hızı ise binde -12,5 olarak kaydedildi. KONYA VE İLÇELERİNİN 2024 YILI NÜFUS VERİLERİ İL VE İLÇE TOPLAM NÜFUS YLLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI Konya 2 330 024 4,2 Ahırlı 4 666 -74,5 Akören 5 857 -7,7 Akşehir 93 719 8,3 Altınekin 14 593 -17,5 Beyşehir 79 629 7,6 Bozkır 25 199 -26,9 Cihanbeyli 50 021 -17,9 Çeltik 9 726 -59,7 Çumra 68 551 0,1 Derbent 4 014 -35,7 Derebucak 5 540 -44,1 Doğanhisar 14 445 -25,3 Emirgazi 7 739 -26,3 Ereğli 156 253 15,5 Güneysınır 9 287 -13,7 Hadim 11 049 -36,4 Halkapınar 4 009 -42,5 Hüyük 15 033 -26,1 Ilgın 53 239 -8,8 Kadınhanı 31 494 -11,3 Karapınar 51 324 3,1 Karatay 385 432 25,0 Kulu 51 794 -12,5 Meram 348 071 2,1 Sarayönü 28 533 -15,1 Selçuklu 700 358 6,6 Seydişehir 66 067 2,1 Taşkent 5 931 -162,3 Tuzlukçu 6 127 -66,1 Yalıhüyük 1 678 -99,7 Yunak 20 646 -30,7 Kaynak: Haber Merkezi

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