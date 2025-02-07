Konya Meram’da asayiş denetimleri: Çok sayıda suç unsuru ele geçirildi

Konya’da polis ekipleri suç ve suçlulara karşı verdiği kararlı mücadelesini sürdürüyor. Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan asayiş ve trafik uygulamalarında binlerce kişi sorgulandı, çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.
Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir haftada gerçekleştirdiği denetimlerde 8 bin 132 şahsı sorguladı. Çalışmalar sonucunda 4 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilirken, 23 yoklama kaçağı şahıs tespit edildi.
Denetimlerde 63 bıçak, 2 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 5 bildirimsiz kurusıkı tabanca, 125 tabanca fişeği, 64 uyuşturucu hap ve 19,8 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.
2006 araç sorgulanırken 79 araca 400 bin 71 TL ceza uygulandı, hacizli yakalamalı 5 araç ve 1 motosiklet ekiplerce trafikten çekildi. Ayrıca 312 kez parklar ve 177 kez okul ve çevreleri kontrol edildi.
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