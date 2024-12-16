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Konya’nın baraj manzaralı yolu açıldı! Seyrine doyum yok

Sibel Elmas
Muhabir

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Konya’nın baraj manzaralı yolu açıldı! Seyrine doyum yok

Konya'nın güney ilçelerinden biri olan Taşkent'e önemli bir yatırım yapıldı. İlçenin dağlık mahallelerinin ulaşım sorununu çözmek için başlatılan çalışmada sona gelindi. 

Ulaşım sorunu çözüldü!

Taşkent'in merkeze ulaşımda sorun yaşayan mahalleleri için harekete geçen ilçe Belediye Başkanı Mehmet Acar, yaz mevsiminde ilk kazmayı vurmuştu.

Haziran ayında yapımına başlanan Afşar-Balcılar Mahalleleri arasındaki Baraj Sahil Seyir Yolu Projesi yıl bitmeden tamamlanarak ulaşıma açıldı. 

Dağ yolları kullanılmayacak!

Onlarca iş makinesi ile sürdürülen çalışmalar çok hızlı ilerledi. Afşar Barajı nedeniyle ilçe merkezine ulaşımda sorun yaşayan mahalleler dağlık arazide uzun ve zorlu bir yolculuk yapmak zorunda kalıyordu. Güvenli ve hızlı ulaşım için başlatılan Baraj Sahil Seyir Yolu projesi yaklaşık 5 buçuk ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. 

Başkanın seçim sözüydü!

Yerel seçimler öncesinde verdiği vaatleri bir bir yerine getiren Taşkent Belediye Başkanı Mehmet Acar bir sözünü daha tutmanın gururunu sosyal medyadan paylaştı. Afşar-Balcılar Baraj Sahil Seyir Yolunun açıldığını ilçe halkına duyuran Acar, emeği geçerlere, destek verenlere tek tek teşekkür etti.

(Sibel Elmas)

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