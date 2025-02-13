Konya’nın bir ilçesi daha beyaza büründü! Kar yağışı etkisini artırdı
Konya’nın Karapınar ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırarak ilçeyi beyaz örtüyle kapladı.
Karapınar'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. İlçe, beyaz bir örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Özellikle çocuklar, karın tadını çıkarırken, çiftçiler de yağışın tarımsal verime olumlu katkı sağlayacağını belirtti.
Karapınar Belediyesi ekipleri ve karayolları ekipleri kar yağışının ardından ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarına başladı. Yolların açık tutulması ve ulaşımın aksamaması için çalışan ekipler, vatandaşların da tedbirli olması konusunda uyarılarda bulundu. İlçede yağan kar, çiftçiler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Çiftçiler, yağan karın toprağa bereket getireceğini ve önümüzdeki dönemde tarımsal verimin artacağını belirterek, sevinçlerini ifade etti. Özellikle kuraklık endişesi taşıyan çiftçiler, kar yağışının bu endişeleri bir nebze olsun hafiflettiğini söyledi.
Kar yağışının etkili olması nedeniyle Karapınar'da eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin ve velilerin güvenliği için okulların tatil edildiği belirtildi. Tatil kararı, özellikle öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı.
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