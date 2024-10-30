Konya’nın bir ilçesine yapılan proje değer kattı! Süreç yüzde 100 mutabakatla yürütüldü

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadınhanı ilçe merkezinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında incelemelerde bulundu. Çalışmalara kesintisiz şekilde devam edildiğini belirten Başkan Altay, “Kadınhanı Kentsel Dönüşüm birinci etap inşaatlarımızın şantiyesindeyiz. Yaklaşık yüzde 90 aşamaya geldik. İnşallah bahar aylarıyla birlikte hak sahiplerine dairelerini ve dükkanlarını teslim edeceğiz. Böyle güzel, güvenli konutlarda oturmayı tercih eden, bizimle anlaşan ve yüzde 100 mutabakatla süreci yürüten Kadınhanılı hemşehrilerimize, Kadınhanı Belediye Başkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’mız Sayın Murat Kurum’a teşekkür ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadınhanı'nın kalbi konumunda olan Ünveren Mahallesi'nde hayata geçirilen kentsel dönüşüm çalışmalarında sona gelindi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kadınhanı Belediye Başkanı İrfan Karaca ile birlikte kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunarak projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

"YAKLAŞIK YÜZDE 90 AŞAMAYA GELDİK”

İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Altay, 70 daire ve 30 ticari olmak üzere toplam 100 bağımsız bölümün yer aldığı alandaki çalışmaların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürütüldüğünü anımsatarak, "Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerdeki yatırımlarımıza kesintisiz şekilde devam ediyoruz. Kadınhanı Kentsel Dönüşüm birinci etap inşaatlarımızın şantiyesindeyiz. Yaklaşık yüzde 90 aşamaya geldik. İnşallah bahar aylarıyla birlikte hak sahiplerine dairelerini ve dükkanlarını teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"KADINHANI'NIN KALBİNDE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ PROJE İLÇEMİZE DEĞER KATTI”

Başkan Altay, Konya'yı dirençli bir şehir haline getirmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini, bu kapsamda yürütülen çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini vurgulayarak, "Ülkemizin tamamında insanların güvenli evlerde, güvenli konutlarda yaşamaları için büyük bir kentsel dönüşüm seferberliği var. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle deprem riskinin yüksek olduğu Akşehir, Ilgın ve Kadınhanı aksında da çalışmalar yürütüyoruz. Kadınhanı'nın merkezinde, kalbinde yapmış olduğumuz bu proje hem çevre düzenlemesi hem de peyzajı, güvenliği ve mimarisiyle Kadınhanı'mıza değer katan bir iş oldu” değerlendirmesinde bulundu.

SÜREÇ YÜZDE 100 MUTABAKATLA YÜRÜTÜLDÜ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ve Kadınhanı Belediyesi'ne iş birliğinden dolayı teşekkür eden Başkan Altay, şöyle devam etti:

"Emeklerinden dolayı Kadınhanı Belediye Başkanı'mıza teşekkür ediyorum. Baştan bu yana birlikte süreci yürütüyoruz. Ayrıca bütün kentsel dönüşüm faaliyetlerimizde destek olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız Sayın Murat Kurum'a şükranlarımı sunuyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak merkezde ve ilçelerimizde kentsel dönüşüm çalışmalarımıza bundan sonra da kesintisiz şekilde devam edeceğiz. Böyle güzel, güvenli konutlarda oturmayı tercih eden, bizimle anlaşan ve yüzde 100 mutabakatla süreci yürüten Kadınhanılı hemşehrilerimize de teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun.”

KARACA, BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR ETTİ

Kadınhanı Belediye Başkanı İrfan Karaca da projenin Kadınhanı'nın merkezini değiştirecek vizyon bir proje olduğunun altını çizerek, "Desteklerinden dolayı Uğur İbrahim Altay Başkan'ımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. İnşallah proje tamamlandığında Kadınhanı'mız hak ettiği, muntazam evlere kavuşacak. Çarşı merkezi güzel bir vizyon projeyle desteklenecek. Çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Projemizin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadınhanı'nın kalbi konumunda olan Ünveren Mahallesi'nde hayata geçirilen dönüşüm projesi; 31.400 metrekare alanda 2 etaptan oluşuyor.

(Selman Kaya)