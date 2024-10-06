Konya’nın bu girişi artık daha kullanışlı ve estetik hale gelecek

Karatay Belediyesi ilçenin dört bir yanında vatandaşın rahatı ve mutluluğu için gayret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen Adana Çevre Yolu’nun çok daha işlevsel ve estetik bir görünüme kavuşturulması amacıyla başlatılan yeni servis yolu yapımı ile peyzaj düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Söz konusu çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Hasan Kılca; “Şehrimize gelen misafirlerimizi Konya’mıza yakışır bir estetikle karşılayacağız” ifadelerini kullandı.

Karatay'da yürütülen çalışmalarla ulaşım ağını her geçen gün daha konforlu hale getirme çabasındaki Karatay Belediyesi, ilçenin dört bir tarafında yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

KARATAY BELEDİYESİ'NDEN ŞEHİR ESTETİĞİNE KATKI SUNACAK ÇALIŞMA

Karatay Belediyesi bu kapsamda; Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte, Adana Çevre Yolu'nun çok daha işlevsel ve estetik bir görünüme kavuşturulması amacıyla yeni servis yolu yapımı ile peyzaj düzenleme çalışması başlattı.

Yapılacak söz konusu çalışmayla; Adana Çevre Yolu'nu kullanarak Konya'ya giriş yapan vatandaşlar burada yapılacak peyzaj düzenleme ve yeşil bant çalışmasıyla artık hem daha estetik bir manzarayla karşılaşacak hem de bölgeye yapılacak yeni servis yoluyla şehir ulaşımına yeni bir standart getirilmiş olacak.

BAŞKAN HASAN KILCA, ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin bölgedeki çalışmalarını yerinde inceledi. Belediye başkan yardımcıları ile ilgili birim müdürlerinin de eşlik ettiği incelemede Başkan Hasan Kılca, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Hasan Kılca,

"Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü içindeyiz. Burası, bölgemizin tarım potansiyelini artırma adına güzel çalışmalar yapan çok önemli bir merkez. Ancak Konya Şehir Hastanesi'nden Adana Yeni Çevre Yolu'na kadarki bu 10 kilometrelik yol üzerinde istemediğimiz kötü görüntüler var. Karatay Belediyesi olarak bizler de Konya'mıza ve ilçemize yakışır çalışmalar yapma gayretindeyiz ve bu anlayışla ilçemize, şehrimize hizmet ediyoruz. Bu kapsamda da belediye olarak bu alanın daha estetik ve işlevsel hale dönüşmesi için çalışma başlattık. Buraya bir servis yolu yapıyoruz ve çalışmalarımız başladı. Büyükşehir Belediyemiz de yolumuzun tamamlanmasının ardından buranın çevre ve peyzaj düzenlemesi, yeşillendirilmesi ve yeşil bant çalışmasını yürütecek. Amacımız burada hem acil durumlarda kullanılabilecek yeni ve modern bir servis yolunun kazandırılması hem de şehrimizin girişlerinden birisi olan bu bölgenin daha estetik ve konforlu hale gelmesi. Söz konusu çalışmamız tamamlandığında, Adana Çevre Yolu'nu kullanarak şehrimize gelen hemşehrilerimizi Konyamıza yakışır güzel yeşil ve modern bir banttan karşılamış olacağız” dedi.

(Selman Kaya)