Konya’nın bu ilçesine 4 yeni köprü inşa edilecek! Müjdeyi başkan verdi

Konya’nın bozkır ilçesine 4 yeni köprü kazandırılıyor. Başkan duyurdu.. Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut “Bozkır’ı kalkındırmak için gece gündüz çalışıyor, bir yandan da vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştıracak projelere imza atıyoruz. Bu kazandırılacak 4 yeni köprüde bu çalışmaların en güzel örnekleridir” dedi. İşte detaylar...

Bozkır Belediyesi ve Devlet Su İşleri yetkilileri ile yapılan görüşmeler ve istişareler sonucunda Bozkır Çarşamba Çayı üzerinde 4 yeni köprü daha Bozkır'a kazandırılıyor.

Belediye binası ile ASEM binası arası yaya köprüsü, otogar ile Cumhuriyet Mahallesi'ni birbirine bağlayacak yaya köprüsü, Sorkun Mahallesi'nde Aygırdibi ve Karacahisar Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan köprünün yıkılarak yeni araç köprüsü ve Kuşça Mahallesi Mavi Boğaz mevkisinde yeni bir araç köprüsü projesi onaylandı.

Bozkır'ı kalkındırmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Nazif Karabulut bir yandan da vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştıracak projelere de imza attıklarını belirtti.

Bu kazandırılacak 4 yeni köprünün bu çalışmaların en güzel örnekleri olduğunu ifade eden Karabulut sözlerinde şu ifadelere yer verdi;

"Bozkır'da yaşayan kendini Bozkırlı olarak ifade eden tüm hemşerilerimizin yaşam standartlarını kolaylaştıracak, yeni iş imkanları oluşturarak memleketimizin gelişmesini sağlayacak projeler üzerinde yoğun ve büyük bir istekle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nün belediye binası arkasında bulunan köprüsünde sona yaklaşıldı. DSİ Yetkilileri ile görüşmelerimiz sonucunda yapımı bitmek üzere olan köprüye ek olarak iki tanesi yaya iki tanesi araç köprüsü olacak şekilde yeni 4 köprü yapımı için onayımızı aldık. Yaya köprülerinin birisi otogar ile Cumhuriyet Mahallesi'ni diğeri ise belediye binası ile Asem binası arasını birbirine bağlayacak. Araç köprülerimizde Sorkun Mahallesi'nde mevcutta bulunan Karacahisar Mahallesi ve Aygırdibi mesire alanına ulaşımını sağlayan ve kullanım ömrünü tamamlamış olan köprünün yıkılarak yeni bir köprü kazandırılacaktır. Diğer araç köprüsü de Mavi Boğaz'da Kuşça Mahallemiz ile Akören ilçesine ulaşımı kolaylaştıracak yeni bir köprü yapılacaktır. Belediye binası yanında yapımında sona yaklaşılan köprünün ilçemize kazandırılmasında emeklerinden dolayı Bozkırlı hemşerimiz Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız'a, Bozkırlı hemşerimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ediyorum. Yeni yapılacak olan 4 yeni köprü projesinde yaptığımız görüşmelerde gerekli incelemeleri yaparak bu projelere onay veren DSİ Konya 4. Bölge Müdürü Mehmet Alp beye ve DSİ 41. Şube Müdürü Baki Türktemiz'e teşekkür ediyorum. Bozkır'ımıza hayırlı olsun” dedi.