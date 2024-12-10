Konya’nın en büyük projesi bu ilçede! Tam 200 bin metrekare

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaklaşık 200 bin metrekarelik alanıyla Konya’daki en büyük millet bahçesi olan Ereğli Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen projenin sadece Ereğli’nin değil, Konya’nın en büyük projelerinden biri olduğunu belirten Başkan Altay, ilçeye çok yakışan projenin hayırlı olmasını diledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Ereğli Millet Bahçesi ilçenin yeni cazibe alanı olacak.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımı tamamlanan Ereğli Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yaklaşık 200 bin metrekarelik alanıyla Konya'daki en büyük millet bahçesinin Ereğli'ye kazandırıldığını ifade eden Başkan Altay,
"Millet Kıraathanesi, yürüyüş yolları, kameriyeler, spor alanları, çocuk oyun alanları, bisiklet yolu ve peyzajıyla Konya'mıza ve Ereğli'mize yakışacak bir projeyi hemşehrilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ereğli Millet Bahçesi, sadece Ereğli'nin değil, Konya'nın en büyük projelerinden biri. Bu proje, doğayla iç içe bir yaşam alanı sunarak hemşehrilerimizin nefes alabilecekleri, keyifli vakit geçirebilecekleri bir alan sağlayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ereğli'mize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
İncelemeye AK Parti Ereğli İlçe Başkanı İbrahim Erol da eşlik etti.
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