Konya’nın havuzlu gölünde bu saatlere dikkat! Yeni düzenleme duyuruldu

Konya’nın havuzlu gölünde ziyaret saatleri duyuruldu. Vatandaşların dikkatine.. İşte detaylar

Konya'nın Karapınar ilçesinde yer alan Acıgöl'ün açılış ve kapanış saatleri duyuruldu.

AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ DUYURULDU

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği doğal güzellik, yeni düzenleme kapsamında saat 09.00'da açılacak ve 17.00'de ziyaretlere kapatılacak. Yetkililer, ziyaretçilerin mağduriyet yaşamaması adına belirlenen saatlere riayet etmeleri gerektiğini ifade etti.

Bu düzenlemenin, ziyaretçi yoğunluğunu daha iyi yönetmek ve göl çevresindeki doğal yaşamın korunmasına katkı sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

YENİ SAAT ARALIĞINA DİKKAT!

Acıgöl'e gelecek olan vatandaşların, planlarını bu yeni saat aralığına göre yapmaları önemle duyuruldu.

Acıgöl, Konya ili, Karapınar ilçesi sınırları içinde yer alan volkanik maar gölüdür. Karapınar Düzlüğü'nde, Meke Krater Gölü'nün kuzeydoğusunda yer alır.

KONYA ACIGÖL NASIL OLUŞTU?

Acıgöl Maarı da Meke Maarı ve bölgedeki pek çok maar gibi yeraltı magma haznesinin boşalması ve tavanının çökmesiyle oluşmuştur. Maarlar Konya Göl seviyesi üzerinde yükselen lav akıntılarının üzerinde oluşan en geniş yeri 1,5 km olan elips şeklinde patlama çukurlarıdır. Krater tabanları, kot yüksekliği 1015 m üzerinde olan göl seviyesinin altındadır. Acıgöl Maarı, daha önce etrafında tortullaşan hyaloklastik tüflerin çıkış merkeziyle aynı merkezden patlayarak oluşmuştur.

Yeraltısuyu ve yüzey sularının sızarak magma haznesine karışması, volkanik gaz patlamalarına sebep olmuştur. Işınsal patlama merkezlerinden dağılan volkanik kül bulutları; maarlar etrafında ve sığ su ortamında akıntı izleri (mini çapraz tabakalanma, dalgalı dün şekilleri) ve volkan bombası çöküntü izleri taşıyan volkanik tüflerin base-surge yapısı kazanmasını sağlamıştır.

(Meltem Gürbüz)