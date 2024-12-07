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Konya ödüllü Kentsel Hareketlilik Citythonu’na ev sahipliği yapacak

Sibel Elmas
Muhabir
Konya ödüllü Kentsel Hareketlilik Citythonu’na ev sahipliği yapacak
Konya Büyükşehir Belediyesi ve EIT Urban Mobility RIS Hub Türkiye tarafından Konya’nın kentsel hareketlilik sorunlarına yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek amacıyla 19-21 Aralık tarihlerinde ödüllü Kentsel Hareketlilik Citythonu düzenlenecek. Fark Labs, Sabancı Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Startup House, Konya Teknokent, InnoPark, Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kapsül Teknoloji Platformu ve Sosyal İnovasyon Ajansının da katkı vereceği etkinliğe katılmak isteyenler 15 Aralık’a kadar www.farklabs.com/tr adresinden başvuru yapabilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 19-21 Aralık tarihlerinde ödüllü Kentsel Hareketlilik Citythonu'na ev sahipliği yapacak.

Konya'nın kentsel hareketlilik sorunlarına yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek için "Kent İçi Ulaşım Merkezlerinin Konumlandırılması ve Planlanması” temasıyla hazırlanan etkinlik, akademisyenler, alanında uzman kişiler ve girişimcilerin Konya için yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler oluşturmak üzere çalışacağı bir program olarak kurgulandı.

Katılımcı ekiplere deneyimli mentörlerin eşlik edeceği ve süreç boyunca destek verileceği Citython, proje ekiplerinin 5 dakikalık sunumları, soru-cevap ve kazanan takımları seçecek jüri heyetinin değerlendirmesiyle sona erecek.

Etkinliğe, Konya'nın ihtiyacına yönelik belirlenen konu başlıkları özelinde çözümler geliştiren öğrenciler, girişimciler ve iş profesyonelleri, belirlenen konular özelinde çalışmalar yapan ve bu çalışmalarını girişim haline getirmek isteyen akademisyenler ile konularla ilgilenen, fikri olan ve oluşturulacak ekiplere tecrübeleri ile destek sunabilecek kişiler başvuru yapabilecek.

KATILIMCILAR PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRME ŞANSI YAKALAYACAK

Etkinlikte başarılı olan gruplar, 2024 Kentsel Hareketlilik Citythonu Konya ile proje fikrini Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçirme imkânı bulacak. Dereceye girenlere para ödülünün verileceği programda katılımcılar; EIT UM RIS Hub Türkiye tarafından düzenlenen Innomotion Hızlandırıcı Programı'na doğrudan katılma hakkı, Eczacıbaşı Topluluğu, Fark Labs ve NEOHUB konsorsiyumu tarafından yürütülen TÜBİTAK tarafından 900 bin TL'lik yatırım desteği sağlayan 1812 BİGG programına doğrudan katılma şansı, InnoPark, Konya Teknokent, Niğde Teknopark, Mersin Agropark, Zafer Teknopark ve Afyon Kocatepe Üniversitesi TTO konsorsiyumu tarafından yürütülen TÜBİTAK tarafından 900 bin TL'lik yatırım desteği sağlayan 1812 BİGG programına doğrudan katılma şansı sunulacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 15 ARALIK

Konya Büyükşehir Belediyesi ve EIT Urban Mobility RIS Hub Türkiye organizatörlüğünde; Fark Labs, Sabancı Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Startup House, Konya Teknokent, InnoPark, Kapsül Teknoloji Platformu ve Sosyal İnovasyon Ajansı iş birliğiyle düzenlenecek 2024 Kentsel Hareketlilik Citythonu Konya'ya katılım için son başvuru tarihi 15 Aralık. Çağrı ile ilgili tüm bilgilere "www.farklabs.com/tr/2024-kentsel-hareketlilik-citythonu-konya/” web sitesinden ulaşılabiliyor.

(Sibel Elmas)

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