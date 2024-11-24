Konya otogarında otobüs seferlerine geçici duraklama: Yolculara destek sağlandı

Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle otobüs seferlerine izin verilmedi. İstanbul, Isparta ve Antalya yollarının kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılması sonucu terminaldeki otobüslerin çıkışına izin verilmedi.
Yolcular için gerekli önlemler alındı
Terminalde bekleyen yolcuların mağduriyet yaşamaması için gerekli yiyecek ve içecek temini sağlandı.
Yetkililer, hava şartlarına bağlı olarak seferlerin yeniden başlaması için durum değerlendirmesinin sürdüğünü açıkladı.
Evsiz vatandaşlar için barınma imkanı
Otogarda kalan 21 evsiz vatandaş, ilgili birimler tarafından güvenli ve sıcak bir ortamda konaklamaları için gerekli yerlere yönlendirildi.
Yetkililerden vatandaşlara uyarı
Konya Valiliği, yolların açılmasıyla ilgili gelişmelerin sürekli olarak takip edildiğini belirtti. Vatandaşlara, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve seyahat planlarını hava koşullarına göre yeniden düzenlemeleri çağrısında bulunuldu.
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