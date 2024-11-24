GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya otogarında otobüs seferlerine geçici duraklama: Yolculara destek sağlandı

Sibel Elmas
Muhabir
Konya otogarında otobüs seferlerine geçici duraklama: Yolculara destek sağlandı

Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle otobüs seferlerine izin verilmedi. İstanbul, Isparta ve Antalya yollarının kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılması sonucu terminaldeki otobüslerin çıkışına izin verilmedi. 

Resim

Yolcular için gerekli önlemler alındı

Terminalde bekleyen yolcuların mağduriyet yaşamaması için gerekli yiyecek ve içecek temini sağlandı.

Resim

Yetkililer, hava şartlarına bağlı olarak seferlerin yeniden başlaması için durum değerlendirmesinin sürdüğünü açıkladı.

Resim

Evsiz vatandaşlar için barınma imkanı

Otogarda kalan 21 evsiz vatandaş, ilgili birimler tarafından güvenli ve sıcak bir ortamda konaklamaları için gerekli yerlere yönlendirildi.

Resim

Yetkililerden vatandaşlara uyarı

Konya Valiliği, yolların açılmasıyla ilgili gelişmelerin sürekli olarak takip edildiğini belirtti. Vatandaşlara, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve seyahat planlarını hava koşullarına göre yeniden düzenlemeleri çağrısında bulunuldu. 


(Sibel Elmas)

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER