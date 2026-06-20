Konya plakalı minibüs şarampole yuvarlandı! 4 ölü 16 yaralı
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Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı Köyü çıkışında Konya plakalı minibüs kaza yaptı.
Edinilen bilgilere göre,Konya'dan köye gezi amacıyla gelen ve tur programının ardından dönüşe geçen ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeylen 42 BFT 431 plakalı minibüs, köy çıkışında etkili olan yağış nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, 5'i ağır olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.
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