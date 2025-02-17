Konya Selçuk Üniversitesinde silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu

Konya'daki Selçuk Üniversitesi'nden öğle saatlerinde silah sesleri yükseldi.
Dekan Vuruldu!
Selçuk üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal uğradığı silahlı saldırı sonrası yaralandı. iddialara göre saldırgan da kendini vurarak intihara teşebbüs etti.
Yaralılar tedavi altına alındı!
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal ve saldırgan kampüs içindeki Selçuk üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
Fakülteye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek de olay yerine giderek çalışmaları takip etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi